Põnevusmatš jääb viiendat korda ära? Ferguson: Nurmagomedov läks Venemaale peitu!

Esialgu pidi matš toimuma New Yorgis, kuid koroonakriisi tõttu ei tohi USA-s spordivõistlusi pidada. Praeguseks on võistluspaigana välja hõigatud Abu Dhabi. Nüüd on korraldajate teel aga järgmine takistus.

Nimelt on Nurmagomedov naasnud Dagestani, kuid reisikeelu tõttu ei ole tal võimalik enam Venemaalt lahkuda. Ferguson on loomulikult asunud seda olukorda oma kasuks kallutama.

„18. aprill läheneb. Habib peidab end Venemaal. Lendude tühistamine mind ei takista, annan sulle igal juhul peksa. Ära kasuta seda vabandusena. Sa tead, kus ma asun,“ teatas Ferguson Twitteris.

Kui Nurmagomedov jääbki Venemaale lõksu, siis võistlusõhtu peaks toimuma ikkagi. Fergusoni vastaseks oleks sellisel juhul Justin Gaethje.

„Tundub, et nad korraldavad võistlusõhtu ka minuta. Tehke siis asi ära,“ teatas Nurmagomedov Instagramis. „Ma isegi kuulen, et nad otsivad Tonyle uut vastast. Tema on USA-s ja mina Venemaal. Siiski ei ole ma siin oma vabal tahtel.“

„Olen praegu Dagestanis ja jätkan treenimist. Siiski ma ei tea, milleks ma valmistun. Venemaale naasmise järel sain teada, et piirid suleti,“ lisas Nurmagomedov.

Nurmagomedovi ja Fergusoni matš on varasemalt neljal korral ära jäänud. Kahel korral on see juhtunud Fergusoni ja kahel korral Nurmagomedovi tervisprobleemide tõttu.

31-aastane Nurmagomedov on profina pidanud 28 matši ning need kõik ka võitnud. 36-aastase Fergusoni kontol on 25 võitu ja 3 kaotust. Samas on Ferguson võitnud viimased 12 duelli ning tema viimane kaotus pärineb 2012. aastast.

