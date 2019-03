Politsei põrandaaluse poksiürituse Bad Blood ära keelamisest: see, et inimesed ise soovivad avalikus ruumis kakelda, ei muuda sellist käitumist lubatuks

Kui me laseme sellistel mitteametlikel kaklustel toimuda, siis võib see anda hoogu teistele sarnastele üritustele, kus osalejate elu on tegelikult ohus. Samamoodi ei saa me lasta toimuda ka teistel nurgatagustel kaklustel, sest politsei ülesanne on hoida ära korrarikkumisi. Korrakaitseseaduse järgi ei tohi avalikus kohas, sealhulgas klubis ja pubis, käituda teist inimest ohtu seades – teda lüües, tõugates, kakeldes. See, et inimesed ise soovivad kakelda avalikus ruumis, ei muuda sellist käitumist lubatuks.

Kutsusime Kesklinna politseijaoskonda kokku ümarlaua, kus arutasime koos klubi omanike ning korraldaja esindajaga ürituse kontseptsiooni ning selgitasime, miks ei ole see üritus vägivaldsel kujul aktsepteeritav. Seepärast koostasime ettekirjutuse sellisel kujul ära jätmiseks."

Politsei saatis toimetusele e-kirjana ka korrakaitseseaduse paragrahvid, millega Mirkko Moisari korraldatav Bad Blood vastuollu läks:

Korrakaitseseadus (edaspidi KorS) § 5 lg 3 kohaselt oluline oht on oht isiku tervisele, olulise väärtusega varalisele hüvele, keskkonnale või sama paragrahvi lõikes 4 nimetamata kuriteo toimepanemise oht.

KorS § 5 lg 4 kohaselt kõrgendatud oht on oht isiku elule, kehalisele puutumatusele, füüsilisele vabadusele, suure väärtusega varalisele hüvele, suure keskkonnakahju tekkimise oht või karistusseadustiku 15. peatükis sätestatud I astme kuriteo või 22. peatükis sätestatud kuriteo toimepanemise oht.

KorS § 6 lg 2 sätestab, et kui ohu väljaselgitamine ja tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine ei kuulu ühegi muu korrakaitseorgani pädevusse, siis on see politsei pädevuses.