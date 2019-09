Poliitilistel põhjustel oma sportlasel meelega kaotada käskinud Iraani judoliit kaotas liikmelisuse

Iraan sattus skandaali septembri alguses, kui Tokyos toimunud judo MM-il paluti maadlejat Saeid Mollaei, et ta kaotaks meelega kuni 81 kg arvestuses. Põhjuseks see, et võimalikus finaalis oleks eksmaailmameister Mollaei võinud minna vastamisi Iisraeli sportlase Sagi Mukiga. Nimelt on Iraani sportlastel olnud aastaid keelatud minna spordivõistlustel vastamisi iisraellastega. Mollaei jõudis lõpuks välja poolfinaali, kus ta jäi alla belglasele Matthias Cassele, kes finaalis omakorda kaotas Mukile.

"Ma võinuks olla tšempion. Olin kõvasti treeninud. Aga Iraani olümpiakomitee ja spordiminister ütlesid mulle, et ma loobuksin," rääkis Mollaei toona BBC vahendusel.

"Ma olen võitleja. Ma tahan võistelda nii, kuidas jaksan. Ma elan riigis, mille seadused mul seda keelavad. Mul pole muud valikut: kõik sportlased peavad seda järgima. Isegi kui võimud ütlesid mulle, et ma võin probleemideta koju naasta, olen ma hirmul. Ma kardan, mis minu või mu perekonnaga võib juhtuda," lisas Mollaei.

Maikuus lubas Iraani olümpiakomitee järgida olümpiahartat ja rahvusvahelise judoliidu statuuti ning oma sportlastele taolisi käske mitte jagada, kui neil on oht Iisraeli esindajaga vastamisi minna.

Nüüd teatas IFJ, et on otsustanud ajutiselt peatada Iraania alaliidu liikmelisuse. Lõpliku karistuse langetab alaliidu osas IFJ-i distsiplinaarkomiskon. Iraani judoliidul on 21 päeva aega otsust apelleerida.