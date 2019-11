Poksilegend Mike Tyson ennustas, kes võidaks Nurmagomedovi ja McGregori kordusmatši

"Habib alistas Conori, kuid tahaks uuesti kohtuda. Ka inimesed tahavad seda matši näha, kuid ma olen kindel, et McGregor ei suuda Habibi alistada. Ta ei suuda seda kunagi, ent inimesed maksaksid ikkagi kõvasti raha, et seda kordusmatši näha," sõnas Tyson, kirjutab ajaleht Mirror.

Legendaarne ameeriklane pakub, et see kordusmatš oleks ka Nurmagomedovile väga kasulik. "Habib teeniks sellega märksa rohkem raha, kui kohtudes mõne sellise vastasega, kes oleks ehk valmis teda ka alistama. Küsimus on miljonites ja miljardites dollarites."



Nurmagomedovi ja McGregori võimalikust korduskohtumisest on pikka aega räägitud, kuid seni ei ole sellest asja saanud.