Parema sõu nimel: laupäevane UFC üritus Las Vegases toimub väiksemas puuris

Võitlusõhtu leiab aset väiksemas puuris, kui tavaliselt on harjutud UFC sarjas nägema. Kui tavalise puuri diameeter on 9,1 meetrit, siis Las Vegasesse seatakse üles 7,6 meetrise läbimõõduga areen, mis peaks soodustama põnevamat ja aktiivsemat võitlust.

Taolist puuri on kasutatud varemgi ning on välja arvutatud, et selles jagatakse 20 protsenti rohkem lööke kui suures puuris, kuna võitlejatel on vähem manööverdamisruumi. Samuti peaks väiksemas puuris nägema rohkem alistamisi ja nokaute.

Lisaks muudatustele puuri osas on UFC eelseisva ürituse eel uuendanud ka oma terviseohutuse reegleid. Kui Jacksonville'is võeti osalejatelt koroonaproov ninast, siis nüüd peavad võitlejad laskma end surkida kurgust.

Kõiki üritusel osalejaid testitakse esimest korda hotelli saabudes, kuhu nad peavad jääma karatniini kuni tulemuste saabumiseni. Teine proov võetakse võitlejatelt ja treeneritelt enne reedest kaalumist. Pärast kaalumist ei tohi keegi hotellist lahkuda enne, kui üheskoos võistluspaika minnakse.

Laupäevasel UFC ürituse peamatšis kohtuvad endine kergkeskkaalu tiitlivöö omanik Tyron Woodley ja selle kaalukategooria tõusev täht Gilbert Burns.

Eestist on võimalik Las Vegase võitlusõhtut otsepildis vaadata pühapäeva hommikul algusega kell 4 TV3 Sport kanalilt.