Pandeemia sai ikkagi võitu: neetud matšiks tituleeritud vastasseis jääb juba viiendat korda ära

Kuigi suurem osa spordist on juba mitu nädalat olnud pausil, siis vabavõitlussarja UFC boss Dana White ei jätnud jonni ning pingutas, et Nurmagomedov ja Ferguson 18. aprillil ikkagi ringis vastamisi saaks minna. Algselt New Yorgis toimuma pidanud kohtumine viidi seega üle Abu Dhabisse.

Pandeemiast tingitud reisipiirangud said lõpuks kohtumisele ikkagi saatuslikuks. Nimelt on Nurmagomedov naasnud Dagestani, kuid reisikeelu tõttu ei ole tal võimalik enam Venemaalt lahkuda. Nüüd teataski UFC superstaar, et matš Fergusoniga jääb ära.

"Kodus karantiinis olles ja inimeste reaktsioone minu matši osas lugedes selgub, et kogu maailm peaks olema karantiinis. Kõikide riikide valitsused ning kuulsused üle maailma manitsevad inimesi kõikidest turvameetmetest kinni pidama, et päästa teisi, aga Habibile need ei kehti ja tema peab mööda maailma kohtumise tõttu ringi lendama? Ma saan aru kõigest ning olen kindlasti teist rohkem pettunud, et pean kohtumise tühistama."

"Suurriigid ja ettevõtted on šokeeritud maailmas toimuvast, iga päev muutub olukord," lisas Nurmagomedov. "Kuid Habib peab jätkuvalt kaklema? Hoidke ennast ja proovige vaadata seda otsust minu vaatenurgast."

Tegu on juba viienda korraga, mil Nurmagomedovi ja Fergusoni vaheline matš ära jääb. Viimati tühistati Nurmagomedovi ja Fergusoni vastasseis 2018. aasta 7. aprillil ameeriklase põlvevigastuse tõttu. Seni on matš kahel korral ära jäänud Fergusoni ja kahel juhul Nurmagomedovi terviseprobleemide tõttu.