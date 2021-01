OTSEBLOGI | Võitlusüritus Xplosion: Moisar kohtub peamatšis ukrainlasega, kellega ta oktoobris viiki poksis

Kell 19 algav peaprogramm on nähtav vaid TV6 vahendusel. Delfi hoiab lugejaid toimuvaga kursis otseblogi vahendusel. Matše kommenteerivad teles Ari Matti Mustonen ja Kuldar Nei

Kokku on põhiprogrammis viis poksireeglitega matši:

Mirkko Moisar – Artjom Ljaševitš (Ukraina), 72,5 kg (6x3min)

Kaupo Arro – Jaroslav Jurov (Ukraina), 75 kg (4x3min)

Henry Rohtla – Dmitri Gladõšev, 74 kg (4x3min)

Sergei Bogatov – Albert Starikov, 75 kg (5x2min)

Ringo Tipp – Ahti Pikkur, 90,6 kg (4x3min)

Enne põhiprogrammi toimuvad ka undercard’i matšid algusega kell 17 (nähtav portaalis sport.television.ee):

Poks, 30kg Arhip Paramonov vs Nikita Skriptšenko

Muay Thai, 32kg Daniel Zawalski vs Revil Voit

Poks, 70kg Aleksandr Grebeljuk vs Leon Kermas

Poks, 70kg Richard Ollino vs Andres Mell

K1, 75kg Taur Guitor vs Tarmo Kõrs

Xplosion Fight Series Undercard-matše näeb siit: https://sport.television.ee/Live/8bffbecc-9d9f-4164-b7ef-4e211d4def8f Kalevi spordihallis käivad ettevalmistused ja iga minut peaks algama undercard-programm. Areen on ehitatud sisuliselt stuudioks, ringi ääristab must kardin. Halli pääsevad vaid üritusega seotud inimesed rangelt nimekirja alusel. Ringi astuvad ka tõelised vanameistrid: https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/47-aastane-albert-starikov-votab-poksiringi-naasmist-tosiselt-saan-parast-matsi-valja-kuulutamist-50-konet-paevas?id=92277239 Pilte eilselt kaalumiselt: https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/fotod-homse-xplosion-voitlusohtu-osalejad-kaisid-kaalu-peal-ja-vaatasid-vastastega-tott?id=92269803 Intervjuu Moisari ja Arroga: https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-moisar-ja-arro-on-laupaevase-xplosioni-eel-enesekindlad-vaike-sabin-kaib-asja-juurde?id=92259747