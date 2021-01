OTSEBLOGI | Võitlusüritus Xplosion: eelmatšid lõppesid kiire nokaudiga, Moisar kohtub peamatšis ukrainlasega

Kell 19 algav peaprogramm on nähtav vaid TV6 vahendusel. Delfi hoiab lugejaid toimuvaga kursis otseblogi vahendusel. Matše kommenteerivad teles Ari Matti Mustonen ja Kuldar Nei

Kokku on põhiprogrammis viis poksireeglitega matši:

Mirkko Moisar – Artjom Ljaševitš (Ukraina), 72,5 kg (6x3min)

Kaupo Arro – Jaroslav Jurov (Ukraina), 75 kg (4x3min)

Henry Rohtla – Dmitri Gladõšev, 74 kg (4x3min)

Sergei Bogatov – Albert Starikov, 75 kg (5x2min)

Ringo Tipp – Ahti Pikkur, 90,6 kg (4x3min)

Enne põhiprogrammi toimuvad ka undercard’i matšid algusega kell 17 (nähtav portaalis sport.television.ee):

Poks, 30kg Arhip Paramonov vs Nikita Skriptšenko

Muay Thai, 32kg Daniel Zawalski vs Revil Voit

Poks, 70kg Aleksandr Grebeljuk vs Leon Kermas

Poks, 70kg Richard Ollino vs Andres Mell

K1, 75kg Taur Guitor vs Tarmo Kõrs



Xplosion Fight Series Nüüd on ürituses väike paus kuni kella 19-ni, kui algab põhiprogramm. Esimese raundi nokaudiga lõpetas matši Taur Guitor. "Sooviks tänada kõiki oma fänne, eriti väikest Markust, kes vaatab seda praegu telekast!" ütles võidumees. https://twitter.com/GunnarLeheste/status/1350478043219947528 Samal ajal kui meedikud toimetavad kanderaamil Andres Melli hallist välja, astuvad ringi juba järgmised võitlejad Taur Guitor (sinine nurk) ja Tarmo Kõrs (punane nurk). Neljas matš lõpeb ootamatult teises raundis. Andres Mellil käis põlv liigesest väljas. Meedikud tegutsevad. Väga valus vaatepilt oli. Cool D kuulutb Richard Ollino juba võitjaks. Kolmanda matši võitjaks kuulutatakse Leon Kermas. https://www.facebook.com/AjakiriGoodFight/videos/180090550523338 Kolmas matš: Aleksandr Grebeljuk (punane nurk, Olümp Maardu Poksiklubi Kalev) vs Leon Kermas (sinine nurk, Kalevi Poksiklubi). Teise matši hindasid kohtunikud samuti viiki. Teisena on ringis Muay Thai reeglitega võitlevad Daniel Zawalski (sinises) ja Revil Voit (9a, punases). Zawalskil on kirjas juba 13 matši, Voitil on tehtud vaid kaks võitlust. Kohtunike üksmeelne otsus oli, et noorte poiste matš jäi viiki. Noormehed embavad ja lähevad laiali. Ringis on tänased kõige nooremad võitlejad Arhip Paramonov (sinises) ja Nikita Skriptšenko (punases). Undercard-matše näeb siit: https://sport.television.ee/Live/8bffbecc-9d9f-4164-b7ef-4e211d4def8f Kalevi spordihallis käivad ettevalmistused ja iga minut peaks algama undercard-programm. Areen on ehitatud sisuliselt stuudioks, ringi ääristab must kardin. Halli pääsevad vaid üritusega seotud inimesed rangelt nimekirja alusel. Ringi astuvad ka tõelised vanameistrid: https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/47-aastane-albert-starikov-votab-poksiringi-naasmist-tosiselt-saan-parast-matsi-valja-kuulutamist-50-konet-paevas?id=92277239 Pilte eilselt kaalumiselt: https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/fotod-homse-xplosion-voitlusohtu-osalejad-kaisid-kaalu-peal-ja-vaatasid-vastastega-tott?id=92269803 Intervjuu Moisari ja Arroga: https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-moisar-ja-arro-on-laupaevase-xplosioni-eel-enesekindlad-vaike-sabin-kaib-asja-juurde?id=92259747