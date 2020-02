OTSEBLOGI JA FOTOD | The League: Remmer kinkis "Purustajale" karjääri esimese kaotuse ja pääses nelja mehe turniiri finaali

The League

Oli üks vägev lahing! Kolmandas raundis nähti juba väga magusaid tabamusi. Ootame kohtunike otsust...

Kohtunike häältega 2:1 võitis OTT REMMER! "Purustaja" karjääri esimene kaotus on tõsiasi.

Reilson on seni tunduvalt aktiivsem olnud. Kuigi Remmer oli teises raundis teravam kui esimeses, on raske näha, et Reilsoni võiduseeria siin katkeks...

Reilson on oma karjääris ainult võite tunnistanud. 30 matši, neist 8 võitnud nokaudiga.

Käes on õhtu üks oodatumaid lahinguid. Romet "Purustaja" Reilson vs Ott Remmer. Reilson minu mäletamist mööda polegi Tondirabas varem võistelnud, Remmerile on see oluliselt tuttavam ring.

Kolmanda raundi tehnilise nokaudiga võidab Igor-Kristian Tuisk, kelle üleolekut oli selgelt tunda alates teise raundi algusest.

Näis, mida pakuvad publikule Igor-Kristian Tuisk ja Tanel Kondel...

Teises raundis see matš ka lõppes. Valgevenelane Hamjonok võitis tehnilise nokaudiga. Tagus Kõrsi jala nii sodiks, et viimane pidi kükitama ega suutnud enam jätkata.

Esimene raund oli luurav, aga valgevenelane tõestas juba, et tegemist on väga terava ja tugeva löögiga mehega.

Ringi on tulemas Tarmo Kõrs ja Andrei Hamjoniok (Valgevene). Tegemist on nelja mehe turniiri reservmatšiga, mis tähendab, et kui poolfinaali võitjatega midagi juhtuma peaks, tuleb selle matši võitja tema asemele.

Markus Jalonen võitis matši kohtunike häältega 2:1.

Ringi oodatakse tänase põhiprogrammi esimese matši osalisi Markus Jaloneni ja Lukas Grigaitist (Leedu). 20-aastase Jaloneni kontol on 2 võitu, 0 kaotust, leedukas teeb täna alles oma profidebüüdi.

And the winner is.... Sigrid Kapanen.

Puhas tabamus Sigrid Kapaneni poolt!

Ringis on nüüd Eneli Sõmer ja Sigrid Kapanen. Tegemist on tänase ainsa taipoksimatšiga.

Tänase esimese matši võitjaks kuulutatakse Crista Padu.

Tänase esimese soojendusmatši osalejad - Karin Ratnik ja Crista Padu kutsutakse ringi.

