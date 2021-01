OTSEBLOGI JA FOTOD | Arro naasis poksiringi võidukalt, Moisar klaarib peamatšis arveid ukrainlase Ljaševitšiga

Xplosion Fight Series

Arro oli enda suhtes üsna kriitiline, aga lubas ringis antud intervjuus järgmiseks matšiks polstrit kõhu ümbert väiksemaks saada. Ta vihjas, et järgmine matš võib tulla juba maikuus. Delfi tegi temaga ka videointervjuu, mille avaldame järgnevate päevade jooksul.

Moisar ja Ljaševitš on samuti juba ringis. Päeva viimases matšis - kui ei lõppe varem - näeme tervelt kuut 3-minutilist raundi.

Arro profikontol on nüüd 6 võitu ja 1 kaotus.

Kaupo Arro kuulutatakse matši võitjaks kohtunike üksmeelse otsusega!

Esimesed kaks raundi neljast läbi. Arro on seda matši kenasti dikteerinud. Teise raundi lõpus aktiviseerus ka ukrainlane rohkem, aga Arrol tundub olevat kõik kontrolli all.

Ukrainlane Jurov on ka kohal. Läheb lahti!

Arro saabub ringi White Stripesi "Seven Nation Army" saatel.

Algamas on eelviimane matš Kaupo Arro - Jaroslav Jurov.

Kohtunike ükshäälne otsus on aga, et Dmitri Gladõšev on selle matši võitnud.

Rohtla pani viimases raundis väga kõva tempo peale. Otsus saab olema huvitav...

"Ära oota, ise hakkad tegema!" karjub Rohtlale treener Iljas Rustamov.

Üks raund veel.

Henry Rohtla löödi teises raundis juba korra nokdauni. Ta peab kõvasti juurde panema, kui tahab seda matši päästa. Käib kolmas raund neljast.

Poksiõhtu jätkub Henry Rohtla ja Dmitri Gladõševi kohtumisega. 4x3minutilist raundi kehakaalus 74 kg.

Paparatsopilt Mirkko Moisari soojendusest riietusruumis.

Siiski-siiski. Ringi äärest tuleb kohtunikult uus info, et Starikov ikkagi võitis.

Starikovi ja Bogatovi matšis kuulutatakse võitjaks... Jälle viik! Ringikohtunik tõstab mõlemal käe üles.

Neljandas raundis nähti selle matši esimest nokdauni, kui Bogatov nurgas põrandale kukkus. Makušin luges sekundeid, aga mees soovis jätkata.

Vanad mehed on veel teravad küll!

Ringi on poksima oodata mehi, kes Cool D sõnul "pole seda mõnda aega teinud, aga poksimaailmas on nad kogu aeg kohal olnud". Sinisesse nurka astub Albert Starikov, punasesse Sergei Bogatov. Ringikohtunikuna teenindab seda matši Aleksandr Makušin.

"Võit tuli väga raskelt. Viljandi, ära tegime, juhuu!" kommenteeris Ringo Tipp.

Neljanda raundi algus on jällegi olnud Pikkuri oma.

Kolmandas raundis panid Pikkur ja Tipp korraliku tempo peale. Rohkem tabavaid lööke paistab siiski olevat Ringol.

Ringo Tipp on ka valmis. Läks!

Ahti Pikkur on kohal. Nurgatreener on tal kirjade järgi Tõnis Grinkin.

Teleülekanne on alanud. Esimeses matšis tulevad ringi Ahti Pikkur ja Ringo Tipp. Kikkpoksi ega taipoksi enam ei näe, ainult puhas poks!

Nüüd on ürituses väike paus kuni kella 19-ni, kui algab põhiprogramm.

Samal ajal kui meedikud toimetavad kanderaamil Andres Melli hallist välja, astuvad ringi juba järgmised võitlejad Taur Guitor (sinine nurk) ja Tarmo Kõrs (punane nurk).

Neljas matš lõpeb ootamatult teises raundis. Andres Mellil käis põlv liigesest väljas. Meedikud tegutsevad. Väga valus vaatepilt oli. Cool D kuulutb Richard Ollino juba võitjaks.

Kolmas matš: Aleksandr Grebeljuk (punane nurk, Olümp Maardu Poksiklubi Kalev) vs Leon Kermas (sinine nurk, Kalevi Poksiklubi).

Teise matši hindasid kohtunikud samuti viiki.

Teisena on ringis Muay Thai reeglitega võitlevad Daniel Zawalski (sinises) ja Revil Voit (9a, punases). Zawalskil on kirjas juba 13 matši, Voitil on tehtud vaid kaks võitlust.

Kohtunike üksmeelne otsus oli, et noorte poiste matš jäi viiki. Noormehed embavad ja lähevad laiali.

Ringis on tänased kõige nooremad võitlejad Arhip Paramonov (sinises) ja Nikita Skriptšenko (punases).

Kalevi spordihallis käivad ettevalmistused ja iga minut peaks algama undercard-programm. Areen on ehitatud sisuliselt stuudioks, ringi ääristab must kardin. Halli pääsevad vaid üritusega seotud inimesed rangelt nimekirja alusel.

