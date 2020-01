OTSEBLOGI | Conor McGregor naaseb pika pausi järel võitlusringi

Conor McGregor vs Donald Cerrone McGregor on ülimalt keskendunud. https://twitter.com/ufc/status/1218752224005967873 Võistlusõhtu põhiosas on praeguseks peetud kolm matši. Esmalt jäi naiste konkurentsis ära Claudia Gadelha ja Alexa Grasso matš, kuid järgmises kolmes on nähtud korralikku tulevärki.-Carlos Diego Ferreira alistas kergkaalus teise raundi alistusvõttega Anthony Pettise.-Brian Kelleher oli kukk-kaalus avaraundi alistusvõttega üle Ode Osbourne'ist.-Raskekaalus seljatas Aleksei Oleinik teise raundi alistusvõttega Maurice Greene'i.Enne õhtu peamatši tuleb võitja selgitada veel naiste kukk-kaalus, kus vastamisi on Holly Holm ja Raquel Pennington. Võitlusõhtu on täies hoos. Pidamata on veel kaks matši, mille seas loomulikult ka McGregori ja Cerrone duell. https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/alkoholism-ja-enneolematu-rahasumma-rekordimehega-kohtuv-conor-mcgregor-nouab-oma-kohta-tagasi?id=88657601 https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/uudised/conor-mcgregor-sai-tagasitulekumatsi-eel-suureparase-uudise?id=88679857

Iirlase ja ameeriklase duell toimub T-Mobile Arenal täismaja publiku ees. 20 000 inimest mahutav võistluspaik müüdi välja loetud minutitega.

Conor McGregor vs Donald Cerrone. Foto: MIKE BLAKE, Reuters/Scanpix

McGregori jaoks on see senise karjääri jooksul kolmandaks korraks võidelda kergkeskkaalus. Eelnevalt on ta nii raskete meeste seas pidanud kaks matši. Mõlemad toimusid Nate Diaze vastu. Reeglina on McGregor võidelnud sulg- või kergkaalus.

31-aastase McGregori karjääri senine saldo on 21 võitu ja neli kaotust. UFC-s on ta kaotanud kahel juhul: 2016. aastal Diazele ning 2018. aastal Habib Nurmagomedovile. Kaks esimest kaotust pärinevad aegadest, kui ta võitles veel kodusel Iirimaal.

36-aastane Cerrone on MMA-ringis käinud aastate jooksul koguni poole rohkem. Kui McGregor on pidanud 25 matši, siis ameeriklase arvel on 50 duelli. Võidukalt on neist Cerrone jaoks lõppenud 36.

Eelmisel aastal pidas Cerrone koguni neli matši. Kui esmalt suutis ta alistada Alexander Hernandeze ja Al Iaquinta, siis seejärel kaotas ta Tony Fergusonile ja Justin Gaethjele.

UFC 246 võitlusõhtu põhiprogramm algab Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul kell 5.00. Õhtu peamatš McGregori ja Cerrone vahel peaks algama kell 7.00.