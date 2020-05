Nurmagomedoviga MMA-ringis: tunne nagu võitleks tšemendist jalgadega karuga

„Habibiga võideldes ei ole kunagi ühtegi lihtsat olukorda. Ta on nagu karu. Temaga võitlemine ongi nagu karuga maadlemaine,“ tõdes MMA-veteran Jon Fitch.

„Tema jalad on justkui tsemendist. Olin temaga võideldes täiesti läbi. Tema poolt peale pandav surve tõmbab sinust viimasegi õhu välja,“ lisas Darrel Horcher ESPN-i vahendusel.

„Treeningutel on Habib alati haamer, mitte nael. Pigem on ta isegi kuvalda. Kui ta suudab sind juba põrandale viia, siis ei ole enam väljapääsu. Ta on nagu märk tekk, mis ei lase kedagi enda alt välja,“ lisas treeningkaaslane Luis Pena.

Nurmagomedovil tuleb tõenäoliselt sel aastal veel oma meistrivööd kaitsta. Ringis läheb ta järgmisena vastamisi Tony Fergusoni või Justin Gaethjega, kes selgitavad USA aja järgi laupäeva õhtul kergkaalu vahetiitli omaniku.