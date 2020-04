Nurmagomedovi mänedžer McGregorist: ta on nagu kade prostituut, kelle aeg on läbi saanud

McGregor ja Nurmagomedovi tiim on viimase kahe aasta jooksul korduvalt üksteist avalikult kritiseerinud. Hiljuti kutsus iirlane Nurmagomedovi argpüksiks, sest ta ei saa minna kauaoodatud kohtumises vastamisi ameeriklase Tony Fergusoniga. Nimelt pidi Nurmagomedov kohtuma 18. aprillil Fergusoniga, kuid koroonaviiruse pandeemiast tingitud reisipiirangute tõttu ei pääse venelane kodumaalt välja. Seega läheb Ferguson ringis vastamisi hoopis kaasmaalase Justin Gaethjega.

Nüüd võttis omakorda iirlase ette Nurmagomedovi mänedžer Ali Abdelaziz. "See on hullumeelne. McGregor räägib kõigile, et palun püsige kodus ning et ta on annetanud heategevuseks miljoneid dollareid, aga me kõik teame, et see on vale. Sa palud kõigil jääda koju, aga kui Venemaa valitsus ütleb, et Habib ei tohi reisida, siis ta on argpüks?"

Mänedžeri hinnangul on McGregori aeg UFC valitsejana läbi. "Ta pole ei esimene, teine ega kolmas number. Nendeks on Habib, Justin ja Tony. McGregor tuleb alles neljandana ning temast isegi ei räägita praegu. McGregor on nagu kade prostituut, kes on liiga vana, et raha teenida. Vabavõitlejana on tema aeg läbi, ta pole isegi esikolmikus. Miks üldse temast rääkida?"

"Miks McGregor ise Fergusoniga ei kohtu? Ta teab, et Ferguson peksaks ta läbi. Kõik kolm, Justin, Tony ja Habib, võidaksid teda," lisas mänedžer.