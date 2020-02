Nurmagomedov võimalikust kohtumisest McGregoriga: pean võitma tõelisi konkurente, mitte pettureid

Nurmagomedov ja McGregor läksid esmakordselt omavahel vastamisi 2018. aasta oktoobris. Toona jäi venelane peale kägistusvõttega. Kui nii McGregor kui ka UFC boss Dana White on näidanud huvi korduskohtumise vastu, siis Nurmagomedov on mitmel korral teada andnud, et ei soovi enam iirlasega vastamisi minna.

"Ma arvan, et inimesed tahavad lihtsalt, et me jätkaks seda, mis viimati toimus," rääkis Nurmagomedov. "Rahvas tahab näha lihtsalt draamat. Kui küsida inimestelt, kelle võitu nad ennustavad, siis 99% vastaks, et Habibi. Inimesed tahavad üht suurt draamat ja sõud."

"Kui rahast rääkida on tegu hea matšiga, kui draamast rääkida, siis samuti. Kui me aga räägime sellest kui reaalsest kergkaalu tiitlimatšist, siis see ei ole hea kohtumine," jätkas venelane. "Olen siin, et oma pärandit üles ehitada. Selle jaoks pean võitma selliseid vastaseid nagu Dustin Poirier, Al Iaquinta ja teised. Praegu ootab mind ees Tony Ferguson. Pean võitma tõelisi konkurente, mitte pettureid."

Nurmagomedov naaseb võistlusringi 18. aprillil, kus ta asub tiitlit kaitsma ameeriklase Tony Fergusoni vastu. McGregor tegi suure tagasituleku jaanuaris, kui tampis kõigest 40 sekundiga ära Donald Cerrone.