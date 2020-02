Nurmagomedov võib McGregori asemel saada tõelise üllatusvastase

Nüüd on aga plaani ilmunud võimalik matš poksilegendi Floyd Mayweatheriga. "Kohtusin inimestega Saudi Araabias. Nad ütlesid, et on nõus 100 miljonit dollarit maksma, et Habib Conor McGregoriga kohtuks. Nad on nõus maksma ka 100 miljonit, et Nurmagomedov hoopis Floyd Mayweatheriga vastamisi läheks," rääkis mänedžer.

"Neil ei ole väga vahet. Minu hinnangul on Habibi ja Floydi vaheline matš isegi tõenäolisem. Praegu mõtlen ainult ühele nimele ja see on psühhopaat nimega Tony Ferguson."

Mayweatheri jaoks poleks see esimene vastasseis vabavõitlejaga. Teatavasti läks ameeriklane 2017. aastal vastamisi just McGregoriga. Mayweather alistas toona poksiringis iirlase 10. raundis tehnilise nokaudiga.