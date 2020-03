Nurmagomedov tegi suurt matši ihkavale Mayweatherile huvitava pakkumise

Mayweatheri viimane profimatš pärineb 2017. aasta suvest, kui ta läks poksiringis vastamisi just McGregoriga. Toona jäi kümnenda ringi tehnilise nokaudiga peale ameeriklane. Kui UFC-s on palju räägitud Nurmagomedovi ja McGregori võimalikust taaskohtumisest, siis jaanuaris avaldas venelase mänedžer Ali Abdelaziz, et neile on tehtud Saudi Araabiast ka pakkumine minna vastamisi Mayweatheriga.

Nüüd tegi aga Nurmagomedov omapoolse pakkumise Mayweatherile. "Ta tahab lihtsalt meedias figureerida," sõnas Nurmagomedov. "Nägin hiljuti, et ta sai 48- või 49-aastaseks (Mayweather tähistas 24. veebruaril 43. sünnipäeva - toim). Ta on peaaegu minu isaga sama vana. Ma ei saa aru, kuidas ma saaks teda nüüd näkku lüüa."

"Kui Mayweather tahab kohtuda, tulgu UFC-sse. Seal toimub tõeline võitlus," jätkas venelane. "Ma ei ole poksija ega maadleja, vaid vabavõitleja. Kui Mayweather on huvitatud, võiksime teha 11 3-minutilist poksiraundi ja viimases ringis 5 minutit vabavõitlust. Kui ta on sellega nõus, võime kohtuda küll. Ma ei usu, et Mayweather suudaks mind 11 raundiga nokauteerida."

"Mida ta veel viimases ringis suudaks? Mul piisab viiest minutist, et ta ära tampida. Loomulikult on Mayweather hea poksija, aga ma ei usu, et ta on võimeline mind nokauti lööma."