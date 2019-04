Nurmagomedov teab, et McGregor kuulutas karjääri lõppenuks suure rahaahnuse tõttu

Madis Kalvet reporter RUS 1

Conor McGregor. Foto: Brian Lawless, PA Wire/PA Images/Scanpix

Alles hiljuti teatas MMA-superstaar Conor McGregor, et tema võitlused UFC-ringis on võideldud. Samas tegi mees 2016. aastal samasuguse teate ning võttis selle peagi tagasi. Ka praegu usuvad paljud, et 30-aastasel McGregoril tegevusel on suurem tagamõte.