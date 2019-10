Nurmagomedov saab kivikõva vastase, heategevusele keskenduv McGregor peab oma korda ootama

ESPN teatab, et Nurmagomedov võitleb taas märtsis või aprillis New Yorgis. Venemaa ässa vastaseks peaks kõigi eelduste kohaselt saama ameeriklane Tony Ferguson.

„Prognoosid viitavad sellele, et Tony Ferguson vs Habib saab teoks märtsis või aprillis. Võistluspaigana on arutluse all New York. Kas ma tunnen Habibi isiklikult? Jah, oleme mitmel korral kohtunud,“ teatas ESPN-i ajakirjanik Ariel Helwani.

Nurmagomedov on varasemalt avalikult välja öeldnud, et Ferguson vääriks võimalust tiitlimatšiks. Seni on mehed aastate jooksul pidanud neljal korral omavahel vastamisi minema, kuid traumade tõttu on duell alati ära jäänud. Viimati tühistati plaanitud matš mullu 7. aprillil Fergusoni põlvevigastuse tõttu. Seni on matš kahel korral ära jäänud Fergusoni ja kahel korral Nurmagomedovi terviseprobleemide tõttu.

31-aastane Nurmagomedov on seni profina pidanud 28 matši ning need kõik ka võitnud. 35-aastase Fergusoni kontol on 25 võitu ja 3 kaotust. Samas on Ferguson võitnud viimased 12 duelli ning tema viimane kaotus pärineb 2012. aastast.

See tähendab, et Conor McGregor peab jätkuvalt ootama võimalikku kordusmatši Nurmagomedoviga. McGregor esitas viimati avaliku väljakutse UFC bossile Dana White'ile ning avaldas soovi kohtuda Frankie Edgariga. See matš võiks teoks saada detsembris. McGregor jõudis juba teatada, et antud duelli tulu annetaks ta heategevusele.

31-aastane McGregor on profina saanud kirja 21 võitu ja 4 kaotust. Viimati käis ta ringis mullu 6. oktoobril, kui ta kaotas kägistusvõttega Nurmagomedovile. 38-aastane Edgar on saanud kirja 23 võitu ja 7 kaotust. Viimati kaotas ta juulis Max Holloway'le.