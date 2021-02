Nurmagomedov nõuab UFC bossilt matši korraldamist Barcelona staadionil 100 000 fänni ees

Nurmagomedov postitas sotsiaalmeediasse mängu kangelaselt saadud särgi pildi ning näitas end ka PSG väravavahi Keylor Navasega poseerimas.

Dagestanist pärit võitleja, tuntud kui Madridi Reali fänn, kutsus UFC vabavõitlusliiga bossi Dana White'i üles Nou Campi staadionil üritust korraldama.

"Hey Dana, oled seal? Teeme siin matši 100 000 inimesele, läki!" ütles ta Instagram Live sessioni ajal.

UFC pole oma 28-aastase ajaloo jooksul veel kordagi Hispaanias üritust korraldanud.

32-aastane Nurmagomedov (29 võitu, 0 kaotust) riputas kindad varna mullu sügisel pärast Justin Gaethje alistamist. Detsembris vihjas ta, et on nõus õige pakkumise korral siiski võitluspuuri naasmist kaaluma.

"Kui pakkumine on näiteks 100 miljonit USA dollarit, siis oleks väga raske otsust teha. Vaatame, mida White mõtleb," sõnas Nurmagomedov, lisades, et kuulujutud tema võimalikust naasmisest ei vaibu nii pea. "Usun, et see on midagi, mis jääb mind igaveseks saatma."