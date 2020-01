Nurmagomedov mõnitas McGregori ajaloolist saavutust: ta on ainus, kes oskab nii palju alistusvõtetega kaotada

Madis Kalvet reporter RUS 8

Nate Diaz alistusvõttega Conor McGregorit seljatamas. Foto: Rey Del Rio, AFP/Scanpix

Conor McGregor alistas 18. jaanuaril Las Vegases UFC-s kergkeskkaalus tehnilise nokaudiga Donald Cerrone. Seejärel teatas McGregor uhkelt, et ta on UFC-s ainus võitleja, kes suutnud kolmes erinevas kaalukategoorias vastase nokauteerida. Nüüd tõi iirlase suur rivaal Habib Nurmagomedov välja, et McGregor on teinud ka negatiivset ajalugu.