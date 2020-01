Nurmagomedov McGregorile: ole valmis! Ma tulen!

Kui Nurmagomedov on karjääri jooksul võitnud kõik 28 matši, siis heas hoos on viimasel ajal olnud ka Ferguson. Fergusonil on praegu pooleli 12 matši pikkune võiduseeria, viimati pidi ta kaotuse vastu võtma 2012. aastal. Mullu alistas ta teise raundi tehnilise nokaudiga Donald Cerrone ehk vastase, kelle viimati seljatas Conor McGregor.

Nurmagomedov andis UFC249 eel teada, et just tema on jätkuvalt ala kõige suurem staar.

„Kuningas ei ole kunagi lahkunud. Ta ei lähe ka kuhugi,“ teatas Nurmagomedov sotsiaalmeedias, et ta kavatseb kergkaalu veel mõnda aega valitseda. „Öelge neile, et ma tulen,“ viitas ta nii Fergusonile kui ka McGregorile.

Aina enam peetakse tõenäoliseks, et Nurmagomedovi ja Fergusoni matši võitja läheb aasta teises pooles vastamisi McGregoriga.