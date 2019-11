Nurmagomedov: ma ei taha inimestele haiget teha, kuid Conor McGregori piinamist ma nautisin

Nurmagomedov saab seejuures siiamaani nautida toonase võidu aupaistet. Viimati külastas ta Moskvas kohalikke koole ning vastas seal laste küsimustele. Muuhulgas uuriti tema käest, milline võit on olnud seni kõige magusam.

Loomulikult valis Nurmagomedov välja McGregori alistamise. Samas tunnistas ta, et MMA puhul on tegemist väga vägivaldse alaga, kus vastasele tulebki haiget teha.

„Võistlen tõesti väga vägivaldsel spordialal. Siiski ei soovi ma kunagi vastasele sihilikult haiget teha. Kui ma saan aru, et ma olen võitmas, siis ma ei taha vastast liigselt vigastada. Üks matš oli siiski erand,“ avalas Nurmagomedov, et McGregori piinamist ta nautis „Selles matšis nüpeldasin ma vastast suurima rõõmuga. Seda võin ma öelda.“

Praegu on räägitud, et kaks kanget võiksid 2020. aastal uuesti kohtuda, kuid Nurmagomedovi sõnul on McGregor teda kartma hakanud. „Ma usun, et ta ei soovi kordusmatši. Alistasin ta ju kindlalt,“ arvas Venemaa vabavõitleja.

Lõpetuseks tõdes Nurmagomedov, et kui McGregor tahabki kordusmatši, siis ta peaks esmalt võitma 10 kohtumist ja alles seejärel tekiks tal uueks duelliks õigus.