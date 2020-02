Nurmagomedov jääb endale kindlaks: miks ma peaksin 100 miljoni dollari eest sellele idioodile taas peksa andma?

Nurmagomedovi ja McGregori võimalikust taaskohtumisest UFC-s on räägitud juba pikalt. Alles hiljuti teatas venelase mänedžer Ali Abdelaziz, et Saudi Araabiast on tehtud neile 100 miljoni USA dollari suurune pakkumine kordusmatšiks McGregoriga. Ühtlasi tunti Saudi Araabiast huvi Nurmagomedovi potentsiaalse kohtumise vastu poksilegendi Floyd Mayweatheriga.

Teatavasti pole Nurmagomedov pärast McGregori alistamist enam huvi kordusmatši vastu näidanud. Mehe arvamust ei muutnud ka suur rahapakk. "Miks ma peaksin sellist rahasummat vajama? Maailmas on palju organisatsioone, näiteks selliseidd, mis aitavad pimedatel jalgpalli mängida. Las antakse raha neile, kui sellega midagi muud teha ei osata. Anda mulle 100 miljonit dollarit, et ma taas sellele idioodi peksa annaksin? See ei tundu väga ratsionaalne."

Senise karjääri kõik 28 matši võitnud Nurmagomedovi naaseb ringi 18. aprillil, kui läheb vastamisi ameeriklase Tony Fergusoniga. "Mind ootab väga tõsine kohtumine ees," jätkas vabavõitleja. "Olen viimased poolteist kuud ainult järjepidevalt treeninud. Olen heas vormis praegu ning tunnen end suurepäraselt. Mis pärast Fergusoniga kohtumist juhtub, ei tea keegi. Olen üllatunud, et inimesed minult isegi küsivad kordusmatši kohta."