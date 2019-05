Number One Fight Show’l näeb Eesti viimase aja üht põnevamat vastasseisu

“Mulle isiklikult on huvi pakkunud just kodumaised vastasseisud, sest publik teab mõlemast võitlejast palju. See on kindlasti põnevam matš, kui see, kus eestlane võitleb mõne tundmatu välismaalase vastu. Näiteks mina nautisin väga Maikel Asturi ja Themase ning Kaupo Arro ja Mirkko Moisari vastasseise. Kohe tekivad diskussioonid, et kumb võiks võita,” selgitab Kibus matši tagamaid. “Themase võitlusstiil on tugev, jõuline. Ta tuleb hoolimata olukorrast täiskäigul edasi. Ta on tõeline sportlane ja tõeline võitleja. Ja kui ma oleks kõrvaltvaataja, siis ma tahaks seda matši näha.”

Hendrik Themas: “Kibus peab olema valmis võitlema. Ei mingit halastust!”

Themas meenutab, et osales algaja võitlussportlasena aastad tagasi Kibuse poolt juhendatud treeningrühmades, kuid suuremat kokkupuudet temaga pole olnud. Ka on mehed seni kuulunud erinevatesse kaalukategooriatesse.

“Üldiselt on vastane lihtsalt vastane ehk takistus mu teel. Aga enam mängus on küll. Nende Eesti vs Eesti matšide puhul tunnen, et kaotada on rohkem kui võita. Inimesed teavad mõlemaid ja võrdlevad ning teevad pärast omi järeldusi,” tõdeb Themas.

Themas ei usu, et kogenud Kibusel kolme aastase pausi järel suurt ringiroostet võiks esineda. “Usun, et kui ta taas ringis, siis on ta selleks ka igati valmis ja pigem tunneb end seal hästi. Samas on meie võitlus kaaluklass kõrgemal, kui ta varasemalt on ringi astunud ja see võib tunda

anda.”

“Poksiringis oleme täiesti erinevad. Ta on selline strateegiline ja tehniline, meeldib vastast üle kavaldada, punkte korjata. Ma lähen nii öelda kaklema, haiget tegema, teise võitlushimu hävitama. Ta peab olema valmis võitlema. Kui kell käib, siis ma ründan, ei mingit halastust.”

Kes jääb peale - kas Kibus või Themas? Sellele saab vastuse eeloleval laupäeval Tondiraba jäähallis toimuval Number One Fight Show’l. “Number One on väga eeskujulik ja ilus üritus. Publik elab alati kaasa, õhtujuht ja ring on paigas. Ideaalne paik, kus esineda,” ei jõua Kibus ära

oodata.