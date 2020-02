Noor poksitalent läbis karmi proovikivi, ässad sammusid finaali ülivõimsalt

Eriti karmiks võiks kujuneda homne kergekeskkaalu finaal, kuhu nii tiitlikaitsja Pavel Kamanin kui varasem mitmekordne Eesti meister Semjon Karhanin ülikindlalt pääsesid. Mõlemad mehed lõpetasid poolfinaali juba teises raundis - Kamanin oli üle Juri Stepanovist,

Karhanin Jevgeni Ivanovist.

Karhanin on püsinud just kergekaalus ehk kaalukategoorias kuni 64-kilogrammi võitmatuna juba aastaid, kuid sel korral otsustas mees kaasa lüüa kõrgemas kaalus. Kas ta suudab troonilt tõugata ülitalendika Pavel Kamanini, kes on koondise üks esinumbritest, selgub homme kell 17.

Kergekaalus läbis karjääri ühe suurima proovikivi edukalt Pavel Kamanini noorem vend Semjon, kes suutis kohtunike 4:1 häältega alistada varasemalt mitmeid kordi meistrivõistlustel medalile jõudnud Hendrik Konti. Semjon Kamanin lööb meeste seas kaasa esmakordselt ning kui ta peaks suutma võitma kuldmedali, on noorele poksilootusele avatud uks koondisse, mis sel aastal toob kaasa võimaluse võidelda Tokyo olümpia kvalifikatsioonivõistlustel.

Üliraskekaalus on Valga mehel Roman Rajevskil võimalus üle mitme aasta taas kuldmedal võita. Seda muidugi juhul, kui ta suudab üle olla Jevgeni Buslavskist ning see ei saa kuidagi kerge olema, sest viimane alistas poolfinaalis mitmekordse Eesti meistri Mait Metsise.