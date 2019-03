Neli põhjust, miks Conor McGregori lõpetamisavaldust ei tasu tõsiselt võtta

Portaal MMAJunkie on välja toonud neli põhjust, miks McGregori avaldust ei tasu liiga tõsiselt võtta.

1. Ta on seda varemgi teinud

Kolm aastat tagasi tegi McGregor sisuliselt sama käigu - kuu aega pärast ootamatut kaotust Nate Diazile teatas ta Twitteris, et on otsutanud noorelt karjääri lõpetada. Hiljem tuli välja, et ta läks tülli UFC presidendi Dana White'iga - White soovis, et McGregor osaleks rohkem promoüritustel, iirlane ei olnud enda sõnul aga trennide asemel suvalistes telesaadetes esinemisest huvitatud. Kaks kuud hiljem oli kõik taas korras ning McGregori ja Diazi kordusmatši aeg paigas.

2. Tegu võib olla lihtsalt läbirääkimistaktikaga

Nädal aega tagasi rääkis McGregor ühes Chicago baaris fännidele, et ta nõuab endale UFC osakuid, sest on aastate jooksul kompanii edusse väga palju panustanud ning UFC on tema isiku tõttu kõvasti kasu saanud. Ei saa välistada, et White keeldus taas (iirlane on seda varemgi nõudnud) ning lõpetamisteade oli McGregori reaktsioon.

3. Dana White'i reaktsioon on kummaline

McGregori esimese lõpetamisteate järel jäi White rahulikuks ning ütles kõigile, et paanikaks pole põhjust. Promotööl oli oma kindel koht ning iirlane ei täitnud lihtsalt oma kohustusi. Nüüd on White reageerinud aga veidralt, kiites McGregorit kõige tehtu eest taevani.