MMA-legend Habib Nurmagomedov kutsus Prantsusmaa presidenti elajaks ja lubas kiiret kättemaksu

Macron avaldas eelmisel nädalal austust „vaiksele kangelasele”, kooliõpetaja Samuel Patyle, kellel terrorist oktoobri keskel pea maha lõikas, sest ta näitas õpilastele prohvet Muhamedi karikatuure.

„Ta tapeti just selle pärast, et ta kehastas vabariiki,” ütles Macron. „Ta tapeti, sest islamistid tahavad meie tulevikku. Nad teavad, vaiksete kangelastega nagu tema ei saa nad seda kunagi.”

Eelmisel nädalal UFC-sarja kergkaalu tiitlit kaitsnud ja seejärel karjääri lõpetamisest teatanud Nurmagomedov avaldas oma Instagrami postituses arvamust, et Macron väärib kättemaksu.

"Et kõigevägevam moonutaks selle elaja ja kõikide ta järgijate nägu, kes solvavad sõnavabaduse sildi all pooltteist miljardit moslemit! Loodan, et kõigevägevam alandab neid nii selles kui ka järgmises elus. Allah tegutseb kiirelt ja te näete seda," kirjutas Nurmagomedov. Postituse juurde oli lisatud pilt, kus Macroni näol on saapajälg.

"Oleme moslemid, kes armastavad prohvet Muhamedi rohkem kui oma ema, isa, lapsi, abikaasasid ja kõiki teisi inimesi, kes on meie südametes. Uskuge mind, need provokatsioonid maksavad veel kätte," lisas Nurmagomedov.