MMA Euroopa meistrivõistlustelt eestlastele kaks pronksi!

Kokamäe nurgas olnud treener Vallo Hannus sõnas, et vastane oli seekord väga hea. “Seda igas distantsis - tema löömise üleminek maadluseks oli ülitugev koht. Ma ei arva, et Kaupo oleks matši poolikult läinud. Selles mõttes aus kaotus. Kaupo hinnangul kindlasti lõpetati matš liiga kiiresti ära - ta ei saanud kordagi nii tugevalt pihta, et seda see väärinuks. Aga samas on ehk nii parem, olime selgelt matši kaotanud, lööke oli kogunenud ja ehk nii ongi mõistlikum,” sõnas Hannus.

Spordiklubi Englase treeneri ja endise profivõitleja Ott Tõnissaare hinnangul oli kaotuse süüks kompleks tugevast vastasest ja Kaupo väsimusest. “Vastane oli päris terav. Tema eilset matsi ja eelmisi sooritusi vaadates oli teada, et ta on väga hea. Ja temas oli täiskomplekt: hea lüües, maadluses, maas. Kaupo oli oma liigutustega sekund maas igalt poolt,” kirjeldas Tõnissaar. “See, millega edasi minna, on küsimus Kaupole. Lahendused on ta ümber olemas."

Tulemuseks on Kokamäele pronksmedal.

Koondisele annab Hannus väga hea hinnangu.

“Mitu debütanti said matšivõidu, saime kaks medalit - mis Eesti-suurusele riigile on väga korralik tulemus. Kindlasti mõni asi jääb kripeldama ka, eriti neile, kes väga võrdseid matše kaotasid või oma vea tõttu kaotasid. Aga eks see kripeldamine on tulevikukütus,” kinnitas Hannus.

Kahjuks pidi Eesti võitleja Kimmo Meier poolfinaalis võitlemisest loobuma jalavigastuse tõttu. Euroopa meistrivõistluste debüüdi tulemus on seega pronksmedal.

“Kimmo tunneb end halvasti. Ta valmistus matšiks tükk aega, kuid kui hakkasime sooja tegema ja ta maadles minuga, tõmbasin teda testiks kolm korda jala poole, mis tal kannatada oli saanud. Ta kukkus iga kord lihtsalt pikali. Saime aru, et seda matši minna pidama oleks väga suur tervise lõhkumine,” kirjeldas Hannus. “Kimmolt siiski suurepärane töö: kas matšivõitu ja medal. Loomulikult jääb kripeldama, aga see annab motivatsiooni järgmiseks võistluseks.”

Kokkuvõttes ütleb Tõnissaar, et Eesti koondis tegi oma asja korralikult ära, kuid ühtegi üllatuslikku ületust seekord polnud.

“Mehed tegid oma tasemel tippsoorituse. Kollektiivselt mõeldes jäi puudu rekordiviskest, suuremast eneseületusest. Samas Kaupo eilse matši lõpuni surumine oli kahtlemata eneseületus, Madis Mäeste tegi väga tugeva esimese matši - ka see oli eenseületus,” sõnas ta.

Eesti on saanud MMA Euroopa lahtistelt meistrivõistluselt medalivõite ka varem. 2016. aastal õnnestus Helin Paaral võita kuldmedal, eelmisel aastal tõi Kokamägi koju hõbemedali.