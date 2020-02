Mis saab kauaoodatud vastasseisust? Nurmagomedovi mänedžer: ainult tänaval võib McGregoril õnnestuda temaga uuesti kakelda

Nurmagomedov on mitmel korral avalikult teatanud, et pole taaskohtumisest McGregoriga huvitatud. Nüüd andis Dagestani sportlase mänedžer Ali Abdelaziz taas märku, et tema klient ei soovi jätkuvalt iirlasega kohtuda.

"Ainult tänaval võib see kaklus uuesti aset leida," rääkis Abdelaziz. "McGregor peaks tegema midagi väga erilist. Ta on s**t, kas mõistate? Conor McGregor on üks suurimaid staare, sest ta on ühtlasi üks suurimaid s***kotte."

"Olgem ausad, meile ei meeldi McGregor," jätkas mänedžer. "Ta ei hakka meile kunagi meeldima. Ilmselt iga kord, kui kokku satume, ootavad ees probleemid. McGregor ütles asju Nurmagomedovi pere, usu ja rassi kohta. Ta ületas piiri. Nurmagomedoviga aga piiri juba ületada ei tohi."

Nurmagomedov ja McGregor läksid esmakordselt omavahel vastamisi 2018. aasta oktoobris. Toona jäi venelane peale kägistusvõttega.