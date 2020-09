Mirkko Moisar naaseb oktoobris toimuval King of Kingsil poksiringi

King of Kingsi 85. Grand Prix toimub 10. oktoobril Tallinnas Tondiraba jäähallis. Õhtu jooksul läheb lahingusse 13 võitluspaari ja näha saab võitlusstiile K-1, MMA ja poks. Juba traditsiooniks on saanud nelja mehe turniir kaalukategoorias kuni 75 kilogrammi, kus kaks tugevamat peavad õhtu jooksul võitlustulle astuma kaks korda.

King of Kingsi pealahingus astub areenile Eesti võitleja Mirkko Moisar, kes on vahetanud K-1 võitluse poksi vastu. “Viimane aasta olen ainult poksimist harjutanud ja teisi võitlusstiile enam teha ei tahakski,” ütles Moisar. Mirkko vastaseks on Ukraina vägilane Artem Liashevich, kes Moisari sõnul on väga andekas poksija, kellel Ukrainas kõvasti matše all. Õhtune viimane matš toimub poksireeglite järgi ja kaalukategoorias kuni 75 kilogrammi.

Lisaks adrenaliinirohketele võitlustele saavad pealtvaatajad kaasa elada ka vaheaegadel toimuvale sõule. Korraldajad jälgivad hoolikalt valitsuse korraldusi ja terviseameti soovitusi seoses haigusega Covid-19.