Mirkko Moisar Bad Bloodi ära keelamisest: kahju, et hästi läbi töötatud üritus sellise tagasiside sai

Bad Blood Underground Fights oktoobris ööklubis Factory. Foto: Taavi Sepp

Küll aga lubab Moisar, et Bad Blood toimub sel aastal mõnes teises võtmes, mis ka politsei poolt heakskiidu saab. "Meil on mitmeid erinevaid võimalusi. Oleme sunnitud juristidega koostööd tegema, et see asi ära teha. Järgmine üritus tuleb usutavasti suvel, aga teeme selle nii, et ka politsei selle heaks kiidaks," ütles ta.

Moisar rõhutas, et ürituse algne idee polnud mitte korraldada suvalist kaklusõhtut, vaid anda võitlushuvilistele meestele ja naistele võimalus end reaalses võistlusolukorras proovile panna. "Eesmärk oli ühiste huvide ja eesmärkidega inimesed koondada ühte gruppi. Kui ma poleks profivõitleja, sooviksin seal ka ise esineda. Oma vaimusilmas nägin seda kui ägedat ja ehedat värki. Mõistan, et inimestele väljaspool on keeruline seletada, mis tunne meil seda tehes tekib," lisas Moisar.

Kesklinna jaoskonna juht Saarniit: "Kui me laseme sellistel mitteametlikel kaklustel toimuda, siis võib see anda hoogu teistele sarnastele üritustele, kus osalejate elu on tegelikult ohus. Samamoodi ei saa me lasta toimuda ka teistel nurgatagustel kaklustel, sest politsei ülesanne on hoida ära korrarikkumisi. Korrakaitseseaduse järgi ei tohi avalikus kohas, sealhulgas klubis ja pubis, käituda teist inimest ohtu seades – teda lüües, tõugates, kakeldes. See, et inimesed ise soovivad kakelda avalikus ruumis, ei muuda sellist käitumist lubatuks."