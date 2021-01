Millal nägid Kaupo Arrot viimati ringis? Õige - liiga ammu!

Kaupo on viimasel ajal rohkem poksikommentaatori kui poksijana tegev olnud. Nüüd, üle pika aja, annab ta võimaluse ka enda oskuseid hinnata. Kaupo profipoksi kontol on seni 5 võitu ja 1 kaotus. Ta on mitmekordne Eesti meister ja võitnud korduvalt ka rahvusvahelistel turniiridel.

Küsisime Kaupolt endalt, mis tunne on üle pika aja ringi minna, mida ta teab oma vastasest ning kas on rahul oma ettevalmistusega. "Võiks öelda, et tahangi teada mis tunne on pärast nii pikka pausi taas ringi minna. Kartust ei ole, huvi on," rääkis Arro. "Vastase kohta ei tea eriti midagi ja ei plaani uurida ka. Minu jaoks on rohkem küsimus selles, mida ma ise ringis teha suudan. Oma vormi on sparringute põhjal keeruline hinnata, sest matš on hoopis midagi muud kui sparring. Oma vormi hindan pärast."

Kaupo vastaseks kutsutakse ringi 28-aastane ukrainlane Yaroslav Yurov. Poksija arvel on kaks võitu kolmest matšist, kusjuures üks võit on saavutatud 2018 aastal eestlase Mac Ojasmaa üle.

Juba järgmisel laupäeval kannab TV6 Kalevi Spordihallist üle järjekorras üheteistkümnendat Xplosion Fight Series üritust. Õhtu peamatšis kohtuvad Mirkko Moisar ja Artem Liachevych. Koroonast tulenevate piirangute tõttu kahjuks sel korral pealtvaatajaid kaasata ei saa. Omadele saab kaasa elada Levira spordiveebis (undercard) ning TV6 vahendusel (main card).