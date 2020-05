Meistritiitli kaotanud vabavõitleja otsib lunastust UFC võitlusõhtult

Põhimatšis on puuri tagasi tulemas Tyron Woodly pärast 170 naela ehk 77 kg tiitli kaotamist Kamaru Usmanile. Tyron suutis kaitsta tiitlit neljal korral, mis on kuni 77kg kõigi aegade UFC meistrite seas neljas tulemas.

Temast edukamad tiitlikaitsjad on Pat Miletich (esimene meister, kes suutis tiitlit kaitsta neljal järjestikusel korral samas kui Tyroni tiitlikaitsmiste nimekirjas on ka üks viik), Matt Hughes viie korraga, millele lisandus veel kaks pärast teistkordset tiitlivõitu ja loomulikult legendaarne Georges St-Pierre (GSP), kes esimese tiitlivõidu koheselt ka kaotas, kuid kes pärast teist tiitlivõitu suutis kaitsta tiitlit üheksa järjestikust korda. GSP lisati käesoleva aasta 9. mail UFC Hall of Fame´i.

Aga tagasi Tyroni juurde. Pärast kaotust on Tyronil õhin saada uuesti meistritiitel oma vöö ümber. Tyron on astumas esimesi samme selles suunas ning on lubanud võimsat lahingut, mis hullutab kõiki vaatajaid. Tyron on tugeva maadleja taustaga, ta on sellega tegelenud kooliajast saati. Ta on intelligentne ja taktikaline võitleja, kes omab nokauteerivat jõudu mõlemas käes.

Kuid milline saab olema võitlus sellise vastase vastu nagu Gilbert Burns? Gilbert on tegelenud maast madalast lukuvõitlusega (2. astme must vöö Brasiilia Jiu-Jitsus - BJJ). Ta võitis kuldmedali 2011. aasta BJJ maailmameistrivõistlustelt, mis on ehk tema kõige suurem autasu, kuid kaugeltki mitte ainuke. Gilbert on saanud tiitleid paljudelt BJJ võistlustelt.

Kas siit võiks loota head õhtut maasvõitluse austajatele? See on võimalik, kuid mitte fakt. Nii nagu Tyron, on ka Gilbert varustatud võimsa löögitehnikaga ning on alati valmis üllatama nii vastast kui vaatajaid võimsa löögikombinatsiooniga ja lõpetama õhtu enne tähtaegselt nokaudiga.

Niisiis on ootamas põnev lahing ning TV3 Spordi ennustus on kas valuvõte või KO kolmandas raundis.

Lisaks näeb pühapäeva varahommikul alates kella 4.00-st veel nelja huvitavat matši:

Blagoy Ivanov (Bulgaaria) - Augusto Sakai (Brasiilia) - (kuni 120,2 kg; raskekaal),

Billy Quarantillo (USA) – Spike Carlyle (USA) - (kuni 65,8 kg; sulgkaal),