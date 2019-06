McGregori alistanud Nurmagomedovi järgmine vastane on selgunud, Nurmagomedov naaseb ringi septembris

Selleks ajaks on läbi saanud üheksakuuline võistluskeeld, mis Nurmagomedovile määrati pärast McGregoriga peetud tiitlimatši. Mäletatavasti hüppas Nurmagomedov pärast kohtumist McGregori abipersonali sekka ja korraldas suurema kakluse, mille käigus sattus omakorda Nurmagomedovi toetajatega kaklema McGregor.

Karistuseks määrati iirlasele kuuekuuline võistluskeeld ja 50 000 USA dollarit trahvi, Nurmagomedovile üheksakuuline keeld (lõppeb 6. juulil -toim) ning 500 000 dollari suurune rahatrahv.

Septembris läheb Nurmagomedov Abu Dhabis toimuval UFC võitlusõhtul kergkaalu tiitlimatšis vastamisi 30-aastase Poirieriga. Nurmagomedov on senise karjääri jooksul olnud võitmatu, võites 27 kohtumisest 27. Poirier on pidanud 31 matši, millest võitjana on ta väljunud 25 korral.