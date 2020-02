McGregor vs Nurmagomedov II oleks ülikasumlik. Selle mitte toimumine aga veelgi kasumlikum

Habib Nurmagomedovi ja Conor McGregori kergkaalu tiitlimatš leidis aset 2018. aasta 6. oktoobril. Neljanda raundi alistusvõttega võidutsenud Nurmagomedov kaitses sellega UFC meistrivööd ja pani McGregori karjääri mõneks ajaks pausile. Kõik spordisõbrad ilmselt mäletavad, et ametlikule võitlusele järgnes kähmlus, milles osalesid mõlema mehe kaaskonnad. Loomulikult on seejärel oodatud uut vastasseisu. Aina enam märke viitabki selle duelli peatsele aset leidmisele. Reaalsuses võib see kõik olla aga lihtsalt poos, kuna selle matši mitte toimumine on kummalisel põhjusel UFC-le majanduslikult isegi kasumlikum.