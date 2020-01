McGregor taas näljane ja ringis: laupäeval McGregor vs. Cerrone

Conor McGregor on pärast pikka pausi taas näljane ja ringis ning see on sündmus, mis on kõigil vabavõitluse fännidel juba mitu kuud tagasi kalendrisse suurelt ja punasega märgitud. Sel laupäeval lähevad kokku kaks MMA parimat striker'it McGregor vs. Cerrone ning spordiennustus kütab kirgi.

Mis toimub?

UFC 246

Kuupäev: laupäev, 18. jaanuar 2020

Koht: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada

Võitlusklass: Welterweight (170 pounds)

Võitlejate rekordid: Conor McGregor 21-4-0 ja Donald Cerrone 36-13-0

Spordiennustus: OlyBeti kampaania McGregor vs. Cerrone

UFC 246 reklaam on olnud edukas ja selle taga ei ole mitte hea turundus, vaid põhitegijaks on Conor McGregor ise. Mees on aastatega UFC-s tohutult fänne kogunud ning tema taga seisab kogu kodupublik Iirimaal.

McGregori igatsetud tagasitulek

McGregor, hüüdnimedega The Notorious ja Mystic Mac on MMA kuningas, keda peeti pikka aega võitmatuks. Viimati pani ta vastase alistuma 2016. aasta tiitlimatšil Eddie Alvarezi vastu ja oli enne kõvahäälselt oma võitu ennustanud. Täppi läinud ennustused on toonud talle hüüdnime Mystic Mac ehk mees, kes suudab oma võitu ette näha.

Viimastel aastatel on MMA kuningas kaotanud kaks suurt võitlust ja selle peale üle aasta üldse ringist eemal olnud. Esimese kaotuse sai Floyd Mayweatheri vastu, kuigi oli lubanud fännidele, et just temast saab ainuke, kes Mayweatheri rekordi purustab. Teine suur kaotus tuli 2018. aasta oktoobris Khabibiga võideldes ja see oli juba päris valus. McGregor rakendas oma tuntud trash talk'i ehk alandava jutu taktikat, kuid vastast see murda ei aidanud ning McGregor kaotas sellegi matši.

Pärast kaotust on mees keskendunud pigem viski villimisele ja pubikaklustele. Suurt võitlejat nähti pubides kaklemas ja vihahoos Miami tänavatel fänni telefoni loopimas. McGregor proovib laupäeval oma endist hiilgust taastada ja on rääkinud intervjuudes, kuidas ta keskendub matšile ega tarbi enam alkoholi. Sotsiaalmeedias on näha, kuidas atleet treenib igapäevaselt mitmeid tunde, et oma vana vorm taastada kindla sihiga taas tiitlimatšini jõuda.

UFC Presidendi Dana White’i sõnul on laupäevane matš McGregorile suur võimalus revanšiks, sest kui kaardid õigesti paika loksuvad, siis saab ta võites minna vastamisi uuesti Khabibiga. Lisaks pannakse ta ootelisti Fergusoni ja Khabibi matšile, sest kui emma-kumma võitlejaga peaks midagi juhtuma ja nad ei saa võistelda, on McGregor kohe valmis ühte neist asendama. Kaalul on palju ja see annab ennustustele kuuma.

McGregori vasaksirge vs. Cerrone jalalöök

Spordiennustusportaalis OlyBet annab rahvas suurelt võidueelise McGregorile koefitsiendiga 1,30 ning seda Cerrone 3,63 vastu. Ennustus käib ja oma riskivaba panuse saab teha kauaoodatud McGregor vs. Cerrone matši kampaanialehel siin.

Laupäevane matš ei ole tähtis ainult McGregorile, vaid ka tema vastasele, Cerronele, kes antud hetkel tundub olevat paljude silmis underdog, aga tegelikult on tõestanud, et on vägagi võimas võitleja. Cerrone, keda hüütakse Cowboy’ks, on spetsialiseerunud Brasiilia Jiu-Jitsule ja tuntud oma võimsate jalalöökide poolest, millega on mitmeid matše võitnud. McGregor on üks parimaid püstivõitlejaid, kelle kurikuulus vasaksirge vastastes hirmu tekitab ja Cerrone on siin talle just see õige ja paras vastane. Meestel motivatsiooni on ehk numbrites rääkides Cerrone saab selle matši eest kaks miljonit dollarit ja McGregor lahkub viiemiljonilise tšekiga. Cerrone jaoks on see suurim matš tema võitluskarjääri ajaloos.

Oma spordiennustuse laupäevaseks matšiks saad teha siin.