McGregor: Putiniga ei jamata ja seetõttu kinkisin talle pudeli. Seejärel otsiti sealt aga mürki

Nimelt sai Putinist esimene inimene, kellele McGregor kinkis enda viskibrändi Proper No. 12 pudeli.

„Vladimiriga ei jamata. Seega kinkisin talle pudeli. Andsin pudeli tema turvameeste kätte. Nad pidid pudelist natuke vedelikku välja võtma, et teha vastavad kontrollid. Nad vaatasid, et viski ei oleks mürgitatud. Alles seejärel anti pudel Vladimir Putinile,“ meenutas McGregor.

McGregor tõdes, et turvareeglid ei lubanud tal koos Putiniga viskit rüübata, kuid tõenäoliselt tegi Venemaa president seda hiljem koos kaaskonnaga.

„Olen kindel, et ta maitses seda. Ta kindlasti ka nautis selle maitset,“ kiitles McGregor.

Proper No. 12 on osutunud ülimalt populaarseks ning väidetavalt on viskibränd toonud McGregorile ligemale 100 miljonit eurot kasumit.

Hiljuti teatas McGregor ka MMA-ringi naasmisest. Uuesti on ta võitlusringis 18. jaanuaril. Tema vastane on alles selgumisel.