McGregor õrritas Nurmagomedovi: ta võib joosta, aga tal ei õnnestu peitu pugeda

Kahe UFC staari kauaoodatud esimene vastasseis leidis aset 2018. aasta oktoobris. Võitlusõhtu UFC229 peamatšis pani Nurmagomedov enda paremuse maksma neljandas raundis kägistusvõttega. Mäletatavasti lõppes õhtu aga kaosega, kui venelane hüppas ringist välja, et McGregori kaaslastega arveid klaarida. Kaklusesse sattus ka iirlane, kes kakles omakorda Nurmagomedovi tiimiga. Hiljem määrati mõlemale sportlasele ajutine võistluskeeld.

McGregor polegi pärast seda ühtegi matši enam pidanud. Vahepeal isegi sportlaskarjääri lõpetamisest teatanud McGregor teeb suure tagasituleku juba kahe nädala pärast, kui läheb 18. jaanuaril vastamisi ameeriklase Donald Cerronega.

Intervjuus väljaandele TheMacLife andis McGregor märku, et unistab kordusmatšist Habib Nurmagomedoviga. "Ta kardab mind," rääkis skandaalne iirlane. "Habib ei taha minuga vastamisi minna. Ta ei taha nüüd kaotada. Ma tunnen s**ta. Ta kardab ja nii see lihtsalt on."

"Kõik tahavad kordusmatši," jätkas McGregor. "(UFC president) Dana White ihkab seda. Nurmagomedov võib joosta, aga ta ei saa põgeneda."