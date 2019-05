Mart Raukase juhendamisel alustab Tallinnas taipoksi seenioride rühm. Eesmärk on võita iseennast

Mis Kevinisse puutub, siis ta on erakordselt hea suhtleja ning kaasatõmbaja: kujutan ette, et oma isikuomadustelt sobiks Kevin Renno väga edukalt juhtima mitte ainult Võitlusspordi Akadeemiat, vaid tervet linna või koguni innustama riigi- täit rahvast midagi mõistlikku tegema...

Poksiga alustamiseks pole kunagi liiga hilja? Mis on see, mis toob väärikamas vanuses inimesed poksi juurde?

Minul saab varsti täis 60 aastat ning iga arst või kogenud Tai massöör ütleb, et vanemal inimesel ei parane vigastused nii kiiresti kui noorel. Muay Thais on aga vigastused kerged tulema. Samas on Muay Thais olemas need aspektid, mis igas vanuses - ehk aga just küpsemas eas inimesele väga hästi sobivad. Mis need on? Üldine fitness ja salenemine on üks mida enamasti teatakse , aga see pole ainus hüve, ega ka peamine.

Küsime sissejuhatuseks nii: Mis on võitluskunstiga tegelemise eesmärgid üldse? Vastase võitmine? Hästi! See on tõesti eesmärk. Aga kui vastaseks on inimesele tema enda mina? Mida tähendab võita iseennast, leida tee tõelise ja vabastava teadmuseni enda kohta ning jagu saada egoga seotud pettekujtlustest? Kui paljud seda vastast või õigem oleks ütelda isegi – vaenlast endale teadvustavad?

Muay Thai ikoon Saenchai on öelnud, et teiste võitmiseks pidi ta ühel hetkel võitma iseennast. Aga õige on ka vastupidine: võitlusspordi kasutamine vaimuarendamise vahendina on asi, mida tasub treenida. Sest kui me suudame ennast valitseda, siis suudame me valitseda oma tundeid, mõtteid, kehalisi aistinguid. Ja kas sellisel treeningul saakski olla vanusepiirangut?

Foto: erakogu

Küsime edasi: Miks just kasutada selleks Muay Thaid? Iga spordiala arendab enesedistsipliini! Et asja veidi paremini mõista, tuleks täpsustada, mida nn Tai poksi ehk Muay Thai all silmas pidada tuleks: kõigepealt kaasaegne võistlussport Muay Thai. Seda Tai poksi süsteemi võib võrrelda üldise ja ühtlustatud kirjakeelega mingis suures riigis, kus on palju erinevaid piirkondlikke dialekte. Niisamuti on kaasaegse Tai poksiga, mis kanoniseeriti 1930 a. Ja mida spordialana laialt tuntakse.

Piirkondlikud ajaloolised „dialektid“ - Muay Korat, Muay Chaiya (võitluskunst, mida praktiseeriti Tai lõunaosas ning mille elemente õpetatakse Tai armees). Kõik nad on kokku võetavad terminiga „Antiikne võitluskunst“ ehk Muay Boran ning erinevad Muay Thaist päris oluliselt.

Teiseks, kui kaasaegses, ühtlustatud ja lihtsustatud reeglitega Tai poksis prevaleerib sportlik ja kommertslik külg, mille eesmärkideks on staadionivõistluste võidud ning sellega kaasnev raha ja kuulsus, siis traditsioonilises Muay Boranis oli esikohal sõjalis-letaalne ning paljudel juhtudel ka meditatiivne külg, mis ennast liiga palju ei afisheerinud või hoidis võimeid avalikkuse eest hoolikalt varjul.

Seos nende erilaadsete aspektide vahel on hoomatav Tai poksi rituaalses tantsus Wai Khru, mida paljud läänes võistluseelseks etnograafiliseks dekoratsiooniks või pelgalt soojendusvõimlemiseks peavad. Võitluskunsti vaimsust paremini tundvad inimesed seda nii ei arva. Wai Khrud sooritava võitleja liigutustest võib spetsialist väga palju välja lugeda nii tema füüsilise vormi, tehnika kui vaimuseisundi kohta.

Taipoks on viimasel aastakümnendil maailmas tormiliselt populaarsust võitnud. Lisaks sportlikule tegevusele harrastatakse seda üha enam fitnessi eesmärkidel.

” Kindlasti on suur vahe, kas seista silmitsi vaenlasega, kes võib su tappa või teha seda poksiringis, kindad käes ja kohtuniku valvsa pilgu all, kes võitluse seiskab.

Samas, viimastel aastatel on tõsist huvi hakatud ilmutama ka traditsioonilise Tai võitluskunsti ajaloo ja mentaalsuse suhtes ning kuidas seda üldtreeningusse integreerida. Vändatakse dokumentaale ning on ilmunud raamatud ja uurimuslikud artiklid, mis Tai poksi ajalugu, vaimsust ning eri stiilis tehnikaid rekonstrueerivad.

Võib tunduda paradoksaalne või isegi naljakas, aga mõned Muay Borani asjatundjad pole kordagi staadionil võistelnud. Tähendab see siis seda, et nad oma kunsti ei valda või eesmärke üksnes keskpäraselt saavutavad? Muidugi mitte! Lihtsalt eesmärgid on erinevad. Samavõrd kummaline võiks ju tunduda, et keegi, kes on võitnud poksiringis sadu vastaseid, ei ole aga ikka veel jõudnud sammugi lähemale selle mõistmiseni, kuidas heidelda kõige tugevamaga vastasega – inimese enda ignorantse, ihadest ja vihast täidetud „minaga“, mida ida filosoofias peetakse igasuguste kannatuste peamisteks allikateks ja keda me peaksime oma eluajal kindlasti võitma.

Kommertssportliku Muay Thai ühekülgsus võib ilmneda selles, et tihti on tipus „ära käinud“ võitlejal raske oma eluga edasi minna. Mõned on kogenud kriisi sel määral, et üritanud enesetappu.