Markko Moisar valmistub Eesti kikkpoksi suursündmuseks Tais

Taisse saabus ta 16. detsembril. Paar nädalat puhkas ja siis hakkas trenni tegema. Oli kuu aega Phuketis ja peale seda läks Põhja-Taisse ühte mägedevahelisse külakesse, kus iga päev kaks korda päevas treenib.

Mis on laagris kõige raskem olnud?

Mägedes hommikuti jooksmas käimine. Samas on see juba 10 aastat mu töö olnud, nii et siin ei saa midagi rasket olla.

Kust hakkab ületreenimine?

Siin Tais on ületreenimine väga lihtne tulema. Eelkõige seetõttu, et siin on nii soe ja trennid on rasked. Siin tuleb eriti hoolikalt keha kuulata. Kui tunned, et oled liialt väsinud, siis tuleb pausi pidada lihtsalt.

Mida teha, kui tekib allaandmishetk?

Allaandmishetki polegi, ma kuulan väga palju oma keha. Olid siin hetked, kus ma ületrenni juba tegin ja see õpetas, et kindlasti tuleb kuulata keha. Pigem tuleks jätta see üks trenn vahele, puhata välja ja olla järgmises trennis 100 protsenti jälle tagasi.

Milline on vastast austav sportlane? Kuidas sina oma vastastesse suhtud?

Vastase kohta ei ole hetkel midagi uurinud ja ma üldjuhul väga ei tee ka seda, sest ringis tuleb ikkagi võitlema minna ja siis ma neid mänguplaane väga ette ei tee. Lähen lihtsalt võitlema. Tean vastase kohta vaid seda, et ta on Valgevenest ja see on ka kõik.

Inimestel on kindlasti ootused, et sa võidaks. Kuidas selle survega toime tulla?

Ma ei mõtle sellele, mida teised mõtlevad. Püüan olla ikka mina ise.

Kuidas teha lähedastele selgeks, et võistlusteperioodil lihtsalt polegi nende jaoks väga aega?

Ma arvan, et mu lähedased saavad juba aru, et mul pole nende jaoks ettevalmistusperioodil aega. Üldjuhul suhtlen sel perioodil väga vähestega. See käib lihtsalt selle spordiga kaasas.