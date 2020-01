Maikel Astur: uuel aastal tahaks viia karjääri järgmisele tasemele

On su jalad ikka samasugused makaronid nagu räägiti või on see olukord füüsilises mõttes ka muutunud?

Ma olen läinud kõvasti teravamaks ja tugevamaks. Seda on näha ka, vaadates pilte kaks aastat tagasi ja nüüd. Siin on ikka ulmeline vahe. Ma näen palju tugevam ka välja. Oma kaalus olen, ma arvan, üks tugevamaid, ka füüsilise poole pealt.

Kui palju nädalas trenni teed? Kui palju on sellest poks?

Raske on öelda konkreetset eduvõtit. Praegu hakkan põhja laduma, teen kord päevas trenni, ei poksi aasta lõpuni. Põhimõte on selles, et annaksin ajule natuke puhkust ja laoksin teistmoodi. Teen palju jõutrenni, jooksen palju. Jaanuarist hakkan uuesti poksiga tegelema: sparringuid, kombosid, kõike, mida on vaja teha. Ettevalmistused on nädalas 8-12 tundi, sõltuvalt sellest, kas nädal on raske või kerge.

Milline näeb välja jõutrenn?

Me teeme lihasharjutusi. Teeme läbi kõik lihasgrupid: tavaline kükk, surumine, jõutõmme, mida iganes on vaja. Teeme lisaks vastupidavusasju, nöörid, tõmbed. Kõik on hästi varieeruv. Jällegi on raske siinkohal midagi konkreetset öelda. Tavalised harjutused, aga jätame midagi ka enda teada.



Maikel Astur 2018. aasta Pärnu Fightlandil pärast võitu Hendrik Themase üle. Foto: Ago Tammik

Räägime viimatisest matšist Edvin-Erik Kibusega. Tõenäoliselt sama lugu, nagu enne su matši Hendrik Themasega: valdav osa arvas, et võidu viib koju Themas. Miks võitsid just sina?

Võitsin täpselt sellepärast, et ma arvasin, et ma võidan. Ma arvan, et Edvin ei suuda tempoga kaasas käia ja ma olin nii kindel, et meie taktika on parem kui tema oma. Nii oligi. Põlvedest tõmbasin ära, tõmbasin lõua välja, nagu ka plaan oli. Edvin on väga hea, ta on hea kontrates ja ta kohaneb hästi minu stiiliga. Põhiline asi, mida jälgisime, oli see, et kui Edvin kohaneb minu stiiliga, siis pean ka mina suutma kohaneda tema omaga. Kes paremini teise stiiliga kohaneb, see võidab. Sealt ei tulnud mingit üllatust.



” Ta ütles kohe peale fight’i Delfile, et teeme ja sellega olekski pidanud piirduma, mitte tegema hiljem kuskil postitust. Maikel Astur

Esitasid väljakutse Maxim Vorovskile, aga tema arvates need asjad ei käi meil päris nii.