Legendaarne Floyd Mayweather naaseb tippsport: ees ootab tõenäoliselt MMA debüüt

Siiski jäi lahtiseks, millise alaga mees tegelema hakkab. Mayweather võitis profipoksijana kõik 50 matši, kuid nüüd usutakse, et 42-aastane võitleja hakkab tegelema hoopis MMA-ga.

Kuulujuttudele andis hoogu juurde ka tõsiasi, et Mayweather ning vabavõitlussarja UFC boss Dana White külastasid hiljuti koos korvpalliliiga NBA kohtumist. Fotot antud sündmusest jagas ka Mayweather, kes märkis, et nad teevad White'iga koostööd. „Teen Dana White'iga taas koostööd, et tuua 2020. aastal inimeste ette järjekordne suurmatš,“ lisas ameeriklane, kes tegi viiteid nii MMA, UFC kui ka poksimise kohta.

White ja Mayweather puutusid palju kokku 2017. aastal, kui toimus Mayweatheri ja Conor McGregori poksimatš. Toona kuulus White veel McGregori leeri.