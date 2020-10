KUULA | Taipoksija Uku Jürjendal: kui saaks aega tagasi kerida, võinuks vanglaperiood olemata jääda

"Kui saaks aega tagasi keerata, siis oleks võinud vanglaperiood olemata jääda. Uhke ma selle üle ei ole. See ei olnud vägitegu. Kuid ma olen inimene, kes tahab ise kõike järgi proovida ja teada, mida see päriselt tähendab," rääkis Jürjendal, kes sattus vennaga narkootikumide tootmise eest kaheks aastaks vangi, kust vabanes 2017. aastal ning jätkas sportlaskarjääri sealt, kus see enne trellide taha sattumist pooleli jäi.

HEAD MÕTTED JA SOOVITUSED UKULT:

Rasketest hetkedest tuleb õppida seda, et tuleb olla ja elada olevikus. Igast päevast tuleb võtta maksimumi ja keskenduda ainult oma eesmärkidele.

Dumas’ „Krahv Monte–Cristo” on nii konkreetne raamat, et isegi kõige raskemal ajal lähed nii sinna sisse ja ei taju üldse ümbrust ja oled konkreetselt selles raamatus.

Provokatsioonidest tuleb kohe aru saada, mitte neile reageerida. Tuleb selg keerata ja edasi astuda.

Esimene matš peale vabanemist ja nokaut oli tugev emotsioon, aga sellest sai õppida. See kaotus andis pigem rohkem jõudu.

Sportlane peab sporti tegema ja treener peab treenima sportlast. Treener kui selline on palju rohkem kui see, kes lapasid hoiab ja teatud kotitehnikat õpetab.

Ma tänase päevani usun ise ka, et ma ei kasuta kõike seda potentsiaali ära, mis mul tegelikult on.

Mida suurem mees, seda kiiremini kukub.

Kõva lõuaga mehi on palju, kuid kui tuleb löök maksa, ei tõuse ükski püsti.

Kiired ja kerged löögid võivad olla väga fataalsed.

Iga kehakuju ja proportsioonidega võitlejal on omad plussid ja miinused.

Vastase taustauuringu tegemine on väga oluline ja on ka edu toonud.

Kaotuse puhul saab alati vaadata, mida veel paremini teha.

Kaasaelajatelt saadud võim võib tekitada ka piduri arengus.