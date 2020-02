KUULA | Taipoksija Henry Rohtla: mürgised suhted lähedastega mõjutavad sportlase saavutusi väga palju

Podcasti "Ausad Mehed" tegija ja kirjanik Chris Kala vestleb sellel korral saates Henry Rohtlaga, kellega võetakse läbi teemad nagu taipoks, kickpoks, poksija mõtteviis, treenimine ja taastumine, jalgpall, profisport ja ka emotsionaalsed pooled, kuidas valu ja kaotustega toime tulla ning kuidas mürgised suhted, eriti just paarisuhe mõjutab tippsporti.

Saatejuhi küsimusele, kas rusikaga näkku saamine on valus, vastab Rohtla enesekindlalt, et see ei ole valus. ”Kui sa poksirngis tunned valu, siis pärast seda, kui adrenaliin läheb üle, tunned valu 5 korda rohkem. Kõikide muude väikeste kõksude korral aitab adrenaliin hädast välja. Samas on ka see, et kui sa võidad, siis sa tunned vähem valu. Kui sa kaotad, siis sul on kõik kohad valusad. See on selline mentaalne asi” täpsustab Henry valu ja sellega toime tulemise tagamaad.

”Mida puhtam on mõlema võitleja tehnika, seda vähem on ringis toorest rapsimist ja seda ilusam on seda kõike vaadata” selgitab Rohtla võitlusspordi tagamaad.

”Mürgised suhted rikuvad kogu elu tegelikult. Vahet ei ole, mida sa nii öelda ametilt teed, kirjutad sa raamatut, oled muusik või sportlane. Kui mõtted on sellel, et kodus on elukaaslane, kes sulle koju jõudes kohe vastu pead annab, siis see takistab meil olemas fookuses ja hetkes. Mäletan väga hästi, et kui tüdruksõbraga oli hästi, siis lõid jalgpallis väravaid, aga kui kodus olid halvad seisud, siis fookus oli kadunud ja ükski asi ei õnnestunud.”

