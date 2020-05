Koroonaviiruse tõttu lähedasi sugulasi kaotanud UFC täht Nurmagomedov keeldub ise testist

Abdulmanap viidi mai alguses kopsupõletiku kahtlusega Dagestani haiglasse, kuid toimeti sealt peagi üle Moskvasse, kus tal tuvastati ühtlasi koroonaviirus. Moskvas venelase seisund halvenes ning ta viidi kunstliku kooma. Kaks nädalat tagasi tehti venelasele südameoperatsioon, mille järel ta tuli teadvusele. Vahepeal juba taastumismärke näidanud 57-aastase treeneri tervis halvenes järsult ning viimased nädal aega on ta veetnud taas kunstlikus koomas.

Kohaliku meedia teatel pakkus Moskva haigla ka oma isale toeks olevale Habib Nurmagomedovile võimaluse teha koroonaviiruse testi, kuid ta keeldub sellest ning palus omakorda, et kogu tähelepanu pöörataks ainult tema kriitilises seisundis isale.

Nurmagomedov tunnistas hiljuti, et koroonaviirus on tabanud tema suguvõsa rängalt. "Minu puhul on üle 20 pereliikme jäänud selle tõttu haigeks. Nad on kõik viibinud intensiivravis ja mitmed neist pole enam meiega. Paljude minu lähisugulaste vanemad on seetõttu surnud. See viirus mõjutab meid kõiki. See ei küsi sinu nime, ega töökohta, seda ei huvita, kas sa oled rikas või vaene. Kõik võivad jääda haigeks. Saame kõigest üle ainult siis, kui püsime koos."

