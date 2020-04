Koroonaviirus pole probleem: suur võitlusõhtu peetakse indiaanlaste reservaadi kasiinos

Nurmagomedov on praegu Venemaal karantiinis ja ta ei pääse 18. aprilliks USA-sse tagasi. Kui esialgu pidi võistlusõhtu toimuma New Yorgis, siis seal see loomulikult aset ei leia. Seejärel oli jutt, et kolitakse Abu Dhabisse. Järgmisena spekuleeriti mõnele rikkurile kuuluva erasaarega. Nüüd kirjutab The New York Times, et võistlusõhtu toimub Californias Lemoore'i lähistel Tachi Palace Casinos. Nimetatud kasiino asub indiaanlastele kuuluvas reservaadis ehk seal ei kehti ka kõik üleriigilised piirangud seoses koroonaviirusega.

Kasiino on praegu alates 20. märtsist suletud, kuid võistlusõhtu tarbeks see avatakse. Nimetatud kasiino paikneb Fresnost 50 km kaugusel Tachi-Yokuti hõimule kuuluvatel aladel.

Kui UFC peabki võistlusõhtu indiaanlaste reservaadis, siis seal ei kehti California üldised reeglid, mis piiravad massikogunemisi. Lisaks ei ole vaja California võitlusspordikomisjoni luba matšide pidamiseks. Nimetatud komisjon on keelanud kõik matšid kuni 31. maini.

Õhtu peamatšis on Tony Fergusoni vastaseks nüüd Justin Gaethje. Kahe kange mehe duellis läheb jagamisele kergkaalu vahetiitel. Võitjat ootab seejärel matš Nurmagomedoviga. 36-aastase ameeriklase Fergusoni kontol on 25 võitu ja kolm kaotust. Viimase kaotuse sai ta aga juba kaheksa aastat tagasi. 31-aastane ameeriklane Gaethje on profina teeninud 21 võitu ja saanud kaks kaotust.

Kui Fergusoni ja Gaethje matš peaks lõpuks toimuma, siis on see ilmselgelt kõige kõrgetasemelisem spordivõistlus, mis üleilmse koroonakriisi ajal peetud.

Justin Gaethje. Foto: JONATHAN HAYWARD, The Canadian Press/PA Images/Scanpix

