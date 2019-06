Kokamägi ja Meier võitlesid MMA Euroopa meistrivõistlustel end veerandfinaali

Kaupo Kokamägi (spordiklubi Englas, kaalukategooria -70,3 kg) võitles kaheksandikfinaalis kolm raundi prantslase (-70,3 kg) Chai Titli vastu. Esimeses raundis oli Kokamägi küll päris suures ohus - prantslasel õnnestus raundi lõpus saada seljakontroll - aga ülejäänud raundid möödusid Kokamäe taktikepi all.

“Kaupo esitus oli kindlasti enesekindlam, kui eelmise aasta Euroopa meistrivõistlustel ja maailmameistrivõistlustel. On näha, et nurgad on siledamaks lihvitud ja käeväristamist on vähem. Tema energia säästmise mõttes tahaksin näha samas rohkem alistuste otsimisi,” kommenteeris spordiklubi Englase treener ja endine profivõitleja Ott Tõnissaar. “Ma saan aru turniiriformaadist: sa ei taha minna alistuse järgi ja siis kaotada positsioon, risk ei kaalu end mõnikord ära - kas saad alistuse ja siis puhkama või kaotad positsiooni ja pead hakkama alt end üles töötama - aga pealisasendis on võimalik otsida alistusi.”

Kokamägi ise ütles, et hoolimata sellest, et vastane esimeses raundis ta selja sai, ohtu ta kordagi ei tundnud. “Ta ei saanud mind sirgeks tõmmata. Lõpus oli ka sirge käelukk ligidal,” ütles Kokamägi.

Kokamäe nurgas olnud treener Vallo Hannus sõnas, et vastane oli maas üsna ohtlik. “Läksime konservatiivselt võitma, kergelt pealt töötama suuremaid riske võtmata. See õnnestus suurepäraselt!” arvas Hannus.