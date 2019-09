Kikkpoksiüritusel The League toimub kaks nelja mehe turniiri

67-kiloste meeste turniiril osalevad Oskar Künnapuu, Henry Rohtla, Allan Volosatõh ja Rainer Valing. 77-kiloste meeste turniiril võistlevad Hendrik Themas, Roman Zõbin, Igor Kristjan Tuisk ja Rain Kärkkinen.

„Kui tegin esimesi amatöörmatše, siis Rohtla võistles juba profitasemel. Need olid head fight’id hea tehnika ja agressiivse stiili tõttu. Ta küll ei võistelnud pikalt, aga olen näinud, et ta on endiselt heal tasemel,“ ütleb tänavu profidebüüdi teinud Rainer Valing. „Volosatõhhi kohta ma väga palju ei tea. Nägin teda eelmisel aastal Leedus võistlemas. Tean ka, et ta kaotas mu trennikaaslasele Number One Fight Show’ poolprofimatšis.“

Hendrik Themas räägib, et valmistumine ei muutu eriti kergemaks, kui on teada, et vastased on Eestist. „Kohalikud fighter’id on küll mulle teada, olen mõnega võidelnud, treeningutel sparrinud ja kui pole, siis neid vähemalt võistlustules näinud, kuid ei ütleks, et midagi kergem on. Kui minna mütsiga lööma, siis on läbikukkumine kerge tulema,“ sõnab Themas, kes tänavu võitnud neljast matšist kolm.

Algselt plaanitud kaheksa mehe turniir toimub veebruaris järgmisel üritusel.

Superfight’id:

Jan Beljajev - Loic Njeva (Šveits)

Markko Moisar - Aleksander Kozatšenko (Valgevene)

Karl-Joonatan Kvell - Tanel Kondel

Ott Remmer - Arnas Valikaitis (Leedu)