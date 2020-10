Khabib vs. Gaethje: ühegi kaotuseta mees hooaja suurima üllataja vastu

Laupäeval on UFC ringis toimumas midagi ennustamatut. Ühegi kaotuseta sambokuningas Khabib Nurmagomedov saab vastaseks hooaja suurma üllataja tiitliga Justin Gaethje. Spordiennustus lisab fännidele mänguilu.

Noores eas sõna otseses mõttes karudega võidelnud Khabib Nurmagomedovi taktika on vastase väsitamine ja ta on olnud selles seni absoluutselt võitmatu. Seljatades legendi Conor McGregori, sai temast maailmameister. Khabib Nurmagomedovi leivanumbriks on võtta matši lõpuosas oma väsinud vastane haardesse ja oodata kuni ta tap out’ib ehk viitab kohtunikule, et ei suuda enam haarde vastu võidelda. See kõik võiks viidata kindlale võidule ka nüüd, kuid hiljuti juhtus Khabib Nurmagomedovi elus kurb sündmus — tema pikaajaline treener ja mentor, kes oli samas ka võitleja armastatud isa, suri koroonaviirusesse.

Justin Gaethje on stiililt väga mitmekülgne võitleja. Juba 4-aastaselt alustanud tugeva maadlejana oskab ta põrandal end Khabibi vastu kaitsta ja püstijalu võitluses olla agressiivne. Pärast üllatusvõitu Tony Fergussoni vastu tõestas Gaethje, milline võitleja ta tegelikult on, ning UFC fännide usk temasse on suurem kui kunagi varem. Järgmiseks jahibki üllatusmees tiitlit, mille omandamiseks on tal vaja laupäeval maha niita Khabib Nurmagomedov isiklikult.

Khabib Nurmagomedov (28-0-0)



Sünd: 20. sept 1988

Rahvus: venelane

Elukoht: Makhachkala, Dagestan, Venemaa

Pikkus: 178 cm

Käte ulatus: 178 cm

Kaal: 70 kg

Stiil: sambo

Hüüdnimi: The Eagle

Maailmameister Khabib Nurmagomedov on oma profikarjääris võitnud 28 korda ja tal on olnud täpselt 0 kaotust.

Justin Gaethje (22-2-0)



Sünd: 14. nov 1988

Rahvus: ameeriklane

Elukoht: Arvada, Colorado, USA

Pikkus: 180 cm

Käte ulatus: 178 cm

Kaal: 70 kg

Stiil: maadlus

Hüüdnimi: The Highlight

Justin Gaethje alustas oma MMA profikarjääri 2011. aastal ja sai 2013. aastal kergekaalu tšempioniks ning on praegu oma parimas hoos.

