Khabib Nurmagomedov: McGregor käitub nagu armukade naine

McGregor teatas eelmisel nädalal, et teeb MMA-ga lõpparve, kuid Nurmagomedov, kes alistas iirlase mullu oktoobris UFC tiitlimatšis, vihatud konkurendi juttu ei usu.

"Ma ei usu, et ta on lõpetanud," sõnas Nurmagomedov Moskva ülikoolis esinedes. "Conor käitub nagu armukade naine, kes ütleb, et ma lahkun, kuid tuleb siis tagasi."

McGregor kuulutas esmakordselt karjääri lõppenuks 2016. aasta aprillis, ent muutis juba kaks päeva hiljem meelt. 30-aastase McGregori viimane võit jääbki 2016. aastasse, kui ta alistas Eddie Alvarezi.

UFC president Dana White on Nurmagomedoviga sama meelt ega usu iirlase lahkumist. "Ma arvan, et on teatud asjad, mida Conor tahab ja ta soovib neid näost-näkku arutada. Ilmselt kohtume temaga paari nädala jooksul ja räägime asjad selgeks," sõnas White Klas-TV-le.